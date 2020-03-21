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Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı

Milli yıldız Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs nedeniyle insanların evden çıkmamalarını istedi.

21.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:31
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı

İngiltere 'nin Crystal Palace takımda forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından korona virüs için evde kalma çağrısında bulunda.

Sol diz çapraz bağları kopan ve geçtiğimiz ay ameliyat olan milli yıldız, oğlu ile birlikte paylaştığı fotoğrafın altına, "Evinizde kalın, güvende kalın. Gördüğünüz gibi benim başka bir seçeneğim yok zaten" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler : Cenk Tosun, İngiltere, Spor

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