Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı

İngiltere 'nin Crystal Palace takımda forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından korona virüs için evde kalma çağrısında bulunda.

Sol diz çapraz bağları kopan ve geçtiğimiz ay ameliyat olan milli yıldız, oğlu ile birlikte paylaştığı fotoğrafın altına, "Evinizde kalın, güvende kalın. Gördüğünüz gibi benim başka bir seçeneğim yok zaten" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA