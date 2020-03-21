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Cenk Tosun'dan 'evde kal' çağrısı

Milli yıldız Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, korona virüs nedeniyle insanların evden çıkmamalarını istedi.

21.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:00
Cenk Tosun'dan 'evde kal' çağrısı
Milli yıldız Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, korona virüs nedeniyle insanların evden çıkmamalarını istedi.
İngiltere 'nin Crystal Palace takımda forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından korona virüs için evde kalma çağrısında bulunda. Sol diz çapraz bağları kopan ve geçtiğimiz ay ameliyat olan milli yıldız, oğlu ile birlikte paylaştığı fotoğrafın altına, "Evinizde kalın, güvende kalın. Gördüğünüz gibi benim başka bir seçeneğim yok zaten" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Cenk Tosun, İngiltere, Güncel

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