26 Kasım 2018, 16:59
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Cenk Tosun'dan, Minik Taraftara Jest!

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Evertonlı minik bir taraftarın doğum gününü kutlayarak onunla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, saha içinde gösterdiği başarılı performansı saha dışında yaptığı örnek davranışlarla da destekliyor.

Kendisine gösterilen ilgiye her zaman teşekkür eden Tosun, bu sefer de Everton'lı minik bir taraftarı kırmadı. Ethan adında Everton taraftarına imzalı fotoğraf ve forma hediye eden Cenk Tosun, ayrıca Ethan ile fotoğraf da çektirdi. Ethan'ın ise bu anlardaki mutluluğu gözlerine yansıdı.

(Fotomaç)

Beşiktaş,Everton,Cenk Tosun
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:59



YORUMLAR (2)
TR80: Ya bırak bu işleri 7 milli maçta sutu yok . Milli takımın bu duruma düşmesinin tek sebebisin forvetsiz maçlar yaptık gol atamadık. İngilterede golü unuttu attığı gol sayisini defans oyuncusu atıyor. Birde çıkmış duygusallık yapıyor.
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BEŞİKTAŞ 1903: Helal olsun Tosun paşaya. İşte kimi adam gibi adam Cenk Tosunla övünür, kimide meloyla övünür
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