Cenk Tosun'dan sakatlık açıklaması: Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor

Sakatlığı nedeniyle EURO 2020'yi kaçıracak olan milli oyuncu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tosun, "Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ancak; önemli olan yere düşmek değil, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilmek. Bu sakatlıktan olabilecek en güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. Golcü oyuncunun bu paylaşımı onbinlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AMELİYAT OLACAK

Bilindiği üzere Crystal Palace, Cenk'in kiralık sözleşmesini feshedip golcü oyuncuyu Everton'a göndermişti. Cenk, önümüzdeki günlerde bıçak altına yatacak ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon Premier Lig'de 10 maçta forma giyerken 2 kez ağları sarstı.