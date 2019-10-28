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Cenk Tosun, devre arasında Everton'dan ayrılma kararı aldı!

Bu sezon Everton formasıyla sadece 2 maça çıkan Cenk Tosun, devre arasında kiralık olarak takımdan ayrılmak istiyor.

28.10.2019 20:41

Everton'da bu sezon yalnızca iki maçta forma şansı bulabilen Cenk Tosun'un devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Geçtiğimiz yaz Beşiktaş'tan teklif aldığını söyleyen ve Siyah Beyazlılar'a geri dönme ihtimali bulunan milli futbolcuyla ilgili Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer haberi geldi.

"EVERTON'DA 1 NUMARA OLMAK İSTİYOR"

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayım yapan dünyaca ünlü spor portalı Bleacher Report'un Londra muhabiri Dean Jones, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Cenk Tosun'un menajerleri, kendisinin kiralık olarak başka bir takıma transferi için arayış halinde. Serie A, iyi bir seçenek gibi görünüyor. Oyuncu, güvenini ve eski kimliğini yeniden kazanmak istiyor ve bu sayede Everton'da yeniden 1 numaralı tercih olmayı umuyor." ifadelerini kullandı.

(Fanatik)

Cenk Tosun, devre arasında Everton'dan ayrılma kararı aldı!

Beşiktaş Spor Kulübü, Cenk Tosun, Beşiktaş, Everton, Spor


YORUMLAR (7)
BRÜTÜS:Balon olacak demiştim. Yine de üzüldüm. Umarım eski günlerine dönebileceği ve milli takıma çok faydası olacak bir takıma gider
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2 0
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TSNOKYNKSN:Kime söylemiştin ve balon olan neresi? Adam 14 maçın 12 sine çıkmış 5 gol atmış 29 maçın 11 ine çıkmış 4 gol atmış. Neredeyse sezonun 3 te 2 si kadar maçta adama şans verilmemiş? Ona rağmen adam ingiltere premier liginde gol atmış.
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0 0
ADINIZI YAZIN:kani bozuklarin sonu böyle olur tursucu
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SANA TURSU:Sana tursu vermedi diye uzuldunmu
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0 1
MEMOLİ:Sen kendi kanını tahlil ettirdin mi? Neyini gördün adam gibi adam
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5 1
ADMAN:Ne oldu götürdügü tursular fayda etmedimi.
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LAN:;)) koptum
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