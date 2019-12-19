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Cenk Tosun kaçırdı, Everton elendi

İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Everton'da Cenk Tosun, Leicester City karşısında asist yapsa da penaltı atışlarına giden mücadelede takımının ilk penaltı vuruşunu kaçırdı.

19.12.2019 08:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 08:36

Lig Kupası çeyrek final mücadelesinde , Goodison Park'ta Leicester City'i konuk etti.

Normal süresi 2-2 tamamlanan ve direkt penaltılara giden karşılaşma, Leicester City'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Leicester City, 26. dakikada Maddison ve 29. dakikada Evans'ın golleriyle durumu 2-0 yaptı ve ilk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarıda hücumlarını sıklaştıran Everton önce 70. dakikada Davies, sonra da 90+1. dakikada Baines ile durumu 2-2'ye getirdi ve maç penaltılara gitti.

Kullandığı 5 penaltının 4'ünü gole çeviren Leicester City, rakibinin 2 penaltı kaçırması sonrasında yarı finale çıkan takım oldu.

CENK ÖNCE ASİST YAPTI, SONRA PENALTI KAÇIRDI

Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, müsabakaya 79. dakikada dahil oldu ve Baines'in golünde asisti yapan isim oldu. 28 yaşındaki milli futbolcu, penaltılara giden mücadelede takımının ilk penaltısını gole çeviremedi.

ÇAĞLAR YEDEK BAŞLADI, SONRADAN GİRDİ

Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ise, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Söyüncü, 82. dakikada Albrighton'ın yerine oyuna girdi.

Cenk Tosun kaçırdı, Everton elendi

Leicester City FC, Cenk Tosun, İngiltere, Everton, Spor


HABER YORUMLARI (2)
DAYI AMA ANKARADA DEĞİL:O değilde Ancolottinin evertonda ne işi var annamadım bu kadar düştünmü Ancol hoca .......
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CACIK:Cenk tosun ingiltere ayarında topcu değil. Hala nasıl duruyor orada anlamadım. Herhalde ücretinde filan epey indirime gitmiştir. Bu hareket onu yedek kulübeye mahkum etmeye yetti.
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