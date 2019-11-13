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Cenk Tosun, İzlanda maçında forma giyemeyecek!

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosunda bulunan Cenk Tosun, sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.

13.11.2019 18:47 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:59

A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 'yı konuk edeceği maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Everton forması giyen milli oyuncu Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İzlanda ve maçlarının aday kadrosunda yer verdiği golcü oyuncu Cenk Tosun, sakatlığından dolayı bu iki müsabakada yer alamayacak.

ŞENOL GÜNEŞ DE AÇIKLADI

TRT Spor'a konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Cenk Tosun'un maalesef sakatlığı var ama daha ben bile konuşmadan çok hızlı çıkıyor. İzlanda bizden daha iyi çalışıyor. Kamplarında kuş bile uçmuyor ama bizimkinde cirit atılıyor. Profesyonel anlamda eksiklik tabi" dedi.

Cenk Tosun, İzlanda maçında forma giyemeyecek!

A Milli Futbol Takımı, Cenk Tosun, Andorra, İzlanda, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
HAHAHA:neyse hava güzel olursa burak belki gol atar
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ADINIZI YAZIN:yahu zaten ingiltereden sakat geldi simdide korkudan oynamak istemiyor hepisinibiliyoruz bundan cacik olmayacagini
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AÇIKÇASI:KRAL YAPMA YAA OFFFF :(((
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DÜŞÜNEN İNSAN:lazım değil zaten
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BRÜTÜS:Çok önemli her maç öncesi sakatlık. Şanssızlıkmıdır nedir anlamadım. 1 yılda kaç maç oynadı. Tam ihtiyaç duyulacak zamanda yok.
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