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Cenk Tosun'lu Everton evinde Norwich City'ye yenildi

Milli futbolcu Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı maçta Everton, evinde Norwich City'e 2-0 mağlup oldu.

23.11.2019 21:11 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:14

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında , evinde Norwich City'e 2-0 kaybetti.

Milli oyuncu Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı ve 90 dakika forma giydiği mücadelenin ilk yarısında Everton, etkili bir oyun sergilemesine rağmen golü bulamadı. İkinci devrede oyuna ortak olan Norwich, 54. dakikada Centwell ile 1-0 öne geçti. Dennis Srbeny, 90+2. dakikada attığı golle durumu 2-0'a getirirken, aynı zamanda müsabakanın da skorunu belirledi.

Ligde 14 puanla 15. sırada yer alan Everton, gelecek hafta Çağlar Söyüncü'nün top koşturduğu Leicester City'e konuk olacak.

ASKER SELAMI VERDİ

Everton karşısında Norwich City'nin 2. golünü atan Dennis Srbeny, asker selamı verdi.

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Cenk Tosun'lu Everton evinde Norwich City'ye yenildi

Cenk Tosun, Everton, Spor

Kaynak: İHA


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