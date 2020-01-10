Cenk Tosun resmen Crystal Palace'ta

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, milli futbolcu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.



Beşiktaş'tan rekor bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, bir başka Premier Lig ekibi Cyrstal Palace'a kiralandı. Londra ekibi, 28 yaşındaki golcünün sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Milli futbolcu 2018-2019 sezonunun devre arasında Beşiktaş'ta gösterdiği performansın ardından Everton'ın yolunu tutmuş ancak istediği forma şansını bulamamıştı.



Crystal Palace transferi sosyal medyadan Türkçe olarak, "Hoş geldin Cenk!" sözleriyle duyurdu. Cenk'in satın alma opsiyonun da 20 milyon Euro olduğu ifade edildi.



Başarılı futbolcu yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Öte yandan Cenk yeni takımında 20 numaralı formayı giyecek.



Londra ekibi Premier Lig'de 21 maç sonunda topladığı 28 puanla 9. sırada yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA