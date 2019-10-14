Cenk Tosun'un bıyıklı paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Everton forması giyen milli oyuncu Cenk Tosun, kendine ait Instagram hesabından eski Türk formalı ve bıyıklı fotoğrafını paylaşarak, "Tosun paşa" yazdı. Başarılı oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyayı salladı. Futbolseverler, Cenk'in bu paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu. 28 yaşındaki oyuncunun bıyıklı fotoğrafı kısa süre içinde 100 binden fazla beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

EVERTON'DA FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Bu sezon Everton formasıyla sadece 51 dakika sahada kalan Cenk, 1 asist yaptı. Şenol Güneş'in vazgeçilmezi olan 28 yaşındaki oyuncu Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde attığı 5 golle H Grubu'nun en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.