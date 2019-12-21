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Cenk Tosun'un hocası Ancelotti oldu

Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Premier Lig ekiplerinden Everton, takımın başına ünlü İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti'yi getirdi.

21.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:51 Cenk Tosun'un hocası Ancelotti oldu
Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Premier Lig ekiplerinden , takımın başına ünlü İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti'yi getirdi.

Premier Lig'de alınan kötü sonuçların ardından menajer Marco Silva ile yollarını ayıran Everton, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adam ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Ünlü hoca, bugün oynanacak Everton - Arsenal maçını tribünden takip edecek.

Carlo Ancelotti'nin kariyerinde Milan ile 2, Real Madrid ile de 1 olmak üzere 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası ve UEFA Süper Kupası bulunuyor. Ancelotti ayrıca Milan ve Madrid ile de FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı 2 kez kazandı.

60 yaşındaki İtalyan hoca Milan ile Serie A, Real Madrid ile La Liga, Chelsea ile Premier Lig ve Bayern Münih ile de Bundesliga'da şampiyon oldu. - İSTANBUL

Cenk Tosun, Everton, Spor

Kaynak: İHA

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