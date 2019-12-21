Haberler » Güncel » Cenk Tosun'un hocası Ancelotti oldu - Haber

Cenk Tosun'un hocası Ancelotti oldu

Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Premier Lig ekiplerinden Everton, takımın başına ünlü İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti'yi getirdi.

21.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:15 Cenk Tosun'un hocası Ancelotti oldu
Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Premier Lig ekiplerinden , takımın başına ünlü İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti'yi getirdi.
Premier Lig'de alınan kötü sonuçların ardından menajer Marco Silva ile yollarını ayıran Everton, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adam ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Ünlü hoca, bugün oynanacak Everton - Arsenal maçını tribünden takip edecek.
Carlo Ancelotti'nin kariyerinde Milan ile 2, Real Madrid ile de 1 olmak üzere 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası ve UEFA Süper Kupası bulunuyor. Ancelotti ayrıca Milan ve Madrid ile de FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı 2 kez kazandı.
60 yaşındaki İtalyan hoca Milan ile Serie A, Real Madrid ile La Liga, Chelsea ile Premier Lig ve Bayern Münih ile de Bundesliga'da şampiyon oldu.
(Turgay Kılıç/İHA)

Cenk Tosun, Everton, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:09   Öğrencilere "Kardeşim Üşümesin" projesi kapsamında kışlık giysi yardımı - KARS - Haber
16:08   Osmaniye'de trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı - Haber
16:04   Başkan Akpolat eğitimcilerle kahvaltıda bir araya geldi - Haber
16:04   Şehit Sekin'in kabrinin yolu yenilendi - Haber
16:03   Başkan Ayhan'dan öğrencilere jest - Haber
14:27   Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı - Haber
14:11   Faytoncular, masaya oturma şartı koşarak yetkilileri tehdit etti - Haber
13:39   Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar - Haber
13:22   Türkiye'ye yaptırım kararı alan ABD'den kafa karıştıran açıklama: Türkiye'nin yetenekli bir ordusu var - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
21.12.2019 16:10:03