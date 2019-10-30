Haberler » Spor » Cenk Tosun'un menajeri kulüp arıyor, Serie A'ya gidebilir

Cenk Tosun'un menajeri kulüp arıyor, Serie A'ya gidebilir

Everton'da bu sezon 2 maçta sadece 51 dakika forma giyen ve 1 asist yapan Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız golcünün İtalya Serie A'ya gitmesi bekleniyor.

30.10.2019 09:42

Beşiktaş'ın Ocak transferinde kadrosuna katmayı istediği eski yıldızı, kendisine Avrupa'da kulüp arıyor. ABD'de yayım yapan dünyaca ünlü spor portalı Bleacher Report'un Londra muhabiri Dean Jones, Cenk'in menajerlerinin kulüp aradığını yazdı.

Jones, eski kimliğini arayan Cenk için İtalya Serie A'nın iyi bir seçenek olarak görüldüğünü kaydetti.

22,5 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Cenk Tosun, 2018 yılında 22,5 milyon euro bedelle Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu. Milli golcü Everton'da ilk senesinde toplam 29 resmi maça çıkmış 4 gol atıp, 3 asist yapmıştı.

Cenk Tosun'un menajeri kulüp arıyor, Serie A'ya gidebilir

İtalya Serie A, Cenk Tosun, Beşiktaş, Everton, Spor


YORUMLAR (5)
ALİ YİLMAZ:Oynayan oynuyor
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MEHMET:Aklı varsa Bjk''ye geri döner. . En azından Uefa ve Şampiyonlar Ligini görüyor. . . Orada o da yok. .
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
MDK:Everton belki de Cenk Tosun gibi geleceği parlak oyuncumuzu sırf Türk olduğu için ve Türk düşmanlığı nedeniyle oynatmıyor. Yani Avrupa''daki çoğu kulüpler böyle. . . Bunun ırkçılıktan farkı ne?!
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
MUSTAFA DİYE BİRİ:ADAMI OYNATMADAN HİÇ ETTİLER. Oyuncularımız büyük bir hevesle avrupa takımlarına gidiyor forma giyemeden gözden kayboluyor. Belkide bir türk oyuncusunun ilerlemesini istemiyor parayla alıp kodroya almıyorlar unutturuyor oyundan soğutıyorlar oyuncularımızı. Bence parlayan oyuncularımız avrupaya gitmemeliler. GİDERLERSE KADOYA ALINACAKLARINA DAİR SÖZLEŞMELENE EKLEMELİLER.
Yayından Kaldır
19 5
Cevap yaz
HASAN DİYE BAŞKA BİRİ:DAHA DOĞRU BİR TESPİT OLAMAZDI. AĞZINA SAĞLIK.
Yayından Kaldır
5 1
Son Dakika Spor Haberleri
11:27 Maç bitti, saha savaş alanına döndü
11:05 Raftingin yeni adresi Munzur Çayı
09:42 Cenk Tosun'un menajeri kulüp arıyor, Serie A'ya gidebilir
03:25 Max Kruse: "İstiklal Marşı'nı şov için okumadım"
02:20 Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
02:01 Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası start aldı
01:12 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları başladı
30.10.2019 11:51:37