Haberler » Spor » Cenkli Everton, evinde kaybetti - Spor

Cenkli Everton, evinde kaybetti

Milli futbolcu Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı maçta Everton, evinde Norwich City'e 2-0 mağlup oldu.

23.11.2019 20:45 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:50Cenkli Everton, evinde kaybetti
Milli futbolcu Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı maçta , evinde Norwich City'e 2-0 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Everton, evinde Norwich City'e 2-0 kaybetti. Milli oyuncu Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı ve 90 dakika forma giydiği mücadelenin ilk yarısında Everton, etkili bir oyun sergilemesine rağmen golü bulamadı. İkinci devrede oyuna ortak olan Norwich, 54. dakikada Centwell ile 1-0 öne geçti. Dennis Srbeny, 90+2. dakikada attığı golle durumu 2-0'a getirirken, aynı zamanda müsabakanın da skorunu belirledi.

Ligde 14 puanla 15. sırada yer alan Everton, gelecek hafta Çağlar Söyüncü'nün top koşturduğu Leicester City'e konuk olacak. - İSTANBUL

Cenk Tosun, Everton, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
21:30 Fenerbahçe Obradovic ile anlaştı! Yıllık 3 milyon euro kazanacak
21:27 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçından notlar
21:24 Futbol: TFF 1. Lig
21:22 Trabzonspor maçının ardından
21:22 Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası sürüyor
21:11 Cenk Tosun'lu Everton evinde Norwich City'ye yenildi
21:08 Leicester City deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı devirdi
19:35 Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
19:11 Lider Barcelona zorlandığı maçta Leganes'i 2-1 yendi
18:53 Konyaspor 0-0 Beşiktaş / Canlı
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 21:32:43