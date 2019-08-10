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Cennet koylarda bayramda çadır keyfi yapacaklar

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenler, çadırlarını kurdu.

10.08.2019 15:16 Cennet koylarda bayramda çadır keyfi yapacaklar
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bayram tatilini
doğayla iç içe geçirmek isteyenler, çadırlarını kurdu. Adaağzı Mevkisi, Albatros Mevkisi ve İçmeler Mahallesi'ndeki çam ağaçlarıyla kaplı alanlar tatilciler tarafından 'çadır kente' dönüştürülürken, yaklaşık 150 çadır kuruldu.
Marmaris'teki otellerin tamamının dolu olması ve daha ekonomik bir bayram tatil yapmak isteyenler, çareyi çadır kurmak da buldu. Marmaris ilçe merkezindeki plajlarda çadır kurulmasının yasak olması nedeniyle, tatilciler şehre yakın olan Adaağzı ve Albatros mevkileri ile İçmeler Mahallesi ve diğer kırsal mahallelerdeki çam ağaçları ile kaplı cennet koyları tercih etmek zorunda kaldı. Koylarda tatilciler tarafından yaklaşık 150 çadır kuruldu.
Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu çadır tatilcileri, güzel havanın ve denizin keyfini çıkardı. Çadırları önünde mangal sefası yapıp, odun ateşinde demledikleri çaylarını yudumlayan çadır kentin sakinleri, eşsiz deniz manzarası eşliğinde kitaplarını okudu.
İstanbul'dan bayram tatilini Marmaris'te kurduğu çadırda geçirecek olan üniversite öğrencisi Ahmet Atay (26), "Bayram tatilinin başlamasına 2 gün kala Marmaris'e gelip, çadırımı kurdum. Bayram tatilini arkamda oksijen deposu orman ve önümde eşsiz deniz manzarası ile kutlayacağım. Mutluyum, huzurluyum, herkese tavsiye ederim" dedi.


- Muğla

Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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