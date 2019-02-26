Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yeniler Topluluğu ile Türkiye Gençlik Vakfı işbirliğinde, "Cennet Mekan Abdülhamid Han" paneli düzenlendi.GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele, Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncuları Bahadır Yenişehirlioğlu ve Hakan Boyav konuşmacı olarak katıldı.Yenişehirlioğlu, gençlerin bugünü daha iyi yorumlayabilmeleri, geleceği kucaklayabilmeleri için mazide ne olup ne bittiğini çok iyi bilmeleri gerektiğini ifade ederek, "Payitaht Abdülhamid dizisi, kreatif değerler, senaryo ve oyunculuklar açısından birinci sınıf bir çalışma. Bütün dünyada ses getirmesinin ana sebebi de bu. Tarihini bilmeyen bir neslin geleceği kucaklaması mümkün değil ama tarih dizilerden öğrenilmez. Mutlaka okumak lazım. Diziler sadece teşvik edebilir. Gelmiş geçmiş en zeki sultanın dizimiz aracılığıyla olduğu gibi tekrar sunuluyor olması bizim için büyük bir kazanç." ifadelerini kullandı.Hakan Boyav da Payitaht Abdülhamid dizisinin bir belgesel olmadığına değinerek, "İnsanları tarih okumaya, işin bilimsel tarafına yönlendirmeye, heves ettirmeye yönelik önemli bir çabadır. Yüzde 80'ini gerçek olaylardan, yüzde 20'isini de bir dizinin gerektirdiği süslemelerden alıyor. Senaristlerimiz tarafından öyle yazılıyor. Şöyle bir güzelliği var, kostüm, dekor, senaryo, yapım olarak zor bir iş. Bütün dönem dizileri zordur ama bizim dizimiz biraz daha zor, daha şaşalı. Bütün kostümlerde, dekorlarda ve senaryoda bu gerçeklik duygusuna çok dikkat ediyoruz. Dolayısıyla bütün dünyanın beğendiği bir dizi ortaya çıktı." açıklamasında bulundu.Yeniler Topluluğu Başkanı Abdullah İnce tarafından Yenişehirlioğlu ve Boyav'a günün anısına hediye takdim edildi.