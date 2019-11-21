Haberler » genel » Cennet metrobüs altgeçidindeki yürüyen merdiven ve asansörün bozuk olması engellilere zor anlar... - Haber

Cennet metrobüs altgeçidindeki yürüyen merdiven ve asansörün bozuk olması engellilere zor anlar...

Cennet metrobüs altgeçidindeki yürüyen merdiven ve asansörün bozuk olması engellilere zor anlar yaşatıyor Tekerlekli sandalyeli engelli vatandaşı, vatandaşlar böyle aşağıya indirdi Bozuk olan asansör ve yürüyen merdiven vatandaşlara sıkıntı yaşatıyorİSTANBUL - Küçükçekmece Cennet Metrobüs...

21.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:36
Cennet metrobüs altgeçidindeki yürüyen merdiven ve asansörün bozuk olması engellilere zor anlar yaşatıyor
Tekerlekli sandalyeli engelli vatandaşı, vatandaşlar böyle aşağıya indirdi
Bozuk olan asansör ve yürüyen merdiven vatandaşlara sıkıntı yaşatıyor
İSTANBUL - Cennet Metrobüs alt geçidinde bulunan yürüyen merdiven ve asansörün bozuk olması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Asansörün günlerdir bozuk olması nedeniyle tekerlekli sandalyeli engelli bir vatandaş diğer vatandaşların yardımıyla merdivenlerden taşınarak indirildi. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son günlerde yaşanan yoğunluk haberleri ile gündeme gelen metrobüslerin sorununa bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Cennet Metrobüs Durağı'na giden alt geçitteki asansörler ve yürüyen merdivenin iddiaya göre yaklaşık 2 haftadır bozuk olması vatandaşlara zorluk çıkarıyor. Özellikle engelli vatandaşların metrobüse geçişini kolaylaştıran asansörün de bozuk olması dikkat çekti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği, tekerlekli sandalyede engelli vatandaşı diğer vatandaşların merdivenlerden taşıyarak indirmesi görüntüsü de durumun önemini gözler önüne serdi. Günlerdir bozuk olan metrobüs asansörünün önüne derme çatma konulan bir duba ile kağıda 'Geçici olarak servis dışıdır' yazısı asıldı.
Yürüyen merdivenlerin ve asansörün 15 gündür bozuk olduğunu dile getiren bir vatandaş, " Mağdur oluyoruz" dedi.
Asansörün bir an önce yapılması gerektiğini ifade eden bir genç ise, "Engelliler falan biniyor olmuyor böyle. Gördük ağabey buradan indirmeye çalıştık zor oluyor" diye konuştu.
Bir diğer genç ise asansörlerin yürüyen merdivenlerin çalışmamasıyla ilgili, "2 haftadır böyle asansörler çalışmıyor. Bebek arabası ile birisi geldi aşağıya inemedi asansör bozuk olduğu için" şeklinde konuştu.
Cennet metrobüs altgeçidindeki yürüyen merdiven ve asansörün bozuk olması engellilere zor anlar...

yürüyen merdivenler, Küçükçekmece, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
11:24 Dağların ve ağaçların arasına gizlenmiş bir saklı cennet "Kudavas Şelalesi"
11:22 Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "TCG ANADOLU 2020 sonunda hizmete girecek
11:19 Bakan Akar, TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısını açıkladı: 17 bin 866
11:18 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar tekrar başlıyor
11:16 Kapadokya'da 178 kaçak yapı yıkıldı
11:07 Yozgatlı kaporta ustası kendi imkanlarıyla 'Formula 1' aracı yaptı
10:57 Organ bekleyen çocuklar hayallerini yazdı, iş adamları gerçekleştirdi
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21.11.2019 11:25:40