Cennet nine çocukluk hayallerini resmediyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Cennet Gönen, çocukluğunda imkansızlıklar nedeniyle gerçekleştiremediği hayallerini çizdiği resimlere yansıtıyor.

İlerlemiş yaşına rağmen eline boya kalemlerini alan Cennet nine, günün çoğunu resim yaparak geçiriyor.

Kimi zaman parkta oynayan, kimi zaman da kırlarda koşan çocuk figürleriyle süslediği resim kağıdına çocukluk hayallerini resmeden Cennet nine, torunlarına da örnek oluyor.

Evinin her köşesini yaptığı çizimlerle süsleyen ve şu ana kadar 70 eserini tamamlayan Cennet Gönen, yıllar sonra çocukluk hayallerini resmetmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kızının yanında 2 torunuyla yaşayan 73 yaşındaki Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukken imkansızlıklar nedeniyle gerçekleştiremediği çok fazla hayalinin bulunduğunu söyledi.

Resim yapmayı çocukluğundan bu yana çok sevdiğini dile getiren Gönen, "Yaklaşık 2 yıl önce ilkokula giden torunlarımı resim yaparken izledim ve resim yapma merakım alevlendi. Bu yaştan sonra resim yapmaya başladım. İçimden gelerek yapıyorum resimlerimi ve bırakamıyorum, severek çiziyorum. Zaman zaman torunlarımla da beraber çizim yapıyoruz. Özellikle çocukluğumda yaşayamadığım gezmenin, kırlarda dolaşmanın, çeşitli oyunların resimlerini çiziyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi açmak istiyor

Odasının ortasından geçirdiği iplere çizdiği resimleri asarak sergileyen Gönen, sağlığı el verdiği takdirde kendi sergisini açmak istediğini aktardı.

Sergi için koleksiyonun günden güne arttığını ifade eden Gönen, şöyle devam etti:

"Resim koleksiyonum artıyor, evimizin bir odasını çalışma odası yaptım. Bazen konu komşu geldiğinde yaptığım eserleri göstermek için salona gerdiğim iplere çamaşır mandallarıyla resimlerimi tutturarak bakmalarını sağlıyorum. Resim yapmak için kafamda canlandırıyorum sonra kalemlerle çiziyorum, sonra da tasarladığım renge boyuyorum. Şu an 70 yakın eserim var. Sayı daha da arttığında kişisel sergimi açmayı istiyorum."

