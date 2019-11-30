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'Cenova arması'na demir korkuluklu önlem

GALATA Surlarında tarihi eser kaçakçılarının hedefi haline gelen 'Cenova Arması'nın çalınmaması için alınan önlem görenleri şaşırttı.

30.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:56
GALATA Surlarında tarihi eser kaçakçılarının hedefi haline gelen 'Cenova Arması'nın çalınmaması için alınan önlem görenleri şaşırttı.
'nda Cenevizlilerden kalma tarihi Surlarında ayakta kalan tek kapı olan 'Yanıkkapı'nın üzerinde yer alan 'Cenova Arması' tarihi eser kaçakçılarının hedefi haline geldi. Hırsızlar aracılığıyla birkaç kez yerinden çalınmaya çalışılan tarihi armanın korunması için ilginç bir önlem alındı. Tarihi arma, hırsızlardan korunmak için demir parmaklıklarla koruma altına alındı. Cenova Arması için 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından sökülerek İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza altına alınması için karar alındığı ancak bu kararın uygulanmadığı öğrenildi. Cenevizliler tarafından inşa edilen Galata Surlarından geriye kalan kısımların ise yıkılma tehlikesi geçirdiği görüldü. Tarihi armanın demir parmaklıklarla koruma altına alındığını belirten Samet Köksal," Biz bu bölgede çalışıyoruz. Bu armayla ilgili birkaç vaka yaşandı. Korumak için kafesle koruma altına aldılar. Daha önce yaşanan olaylara esnaflar engel oldular. Burası çok tekin bir yer değil. Çalmak için yine teşebbüs edileceğini düşündüler. O yüzden kafesle korumaya aldılar" şeklinde konuştu.
DEMİR PARMAKLIKLARLA ALINAN ÖNLEM YETERLİ DEĞİL
Alınan önlemin yeterli olmayacağını belirten Halil Bal," 15 yıldır burada esnafım. Bu armayı birkaç kez çalmaya yeltendiler. Ancak başarılı olamadılar. Son olarak ekipler geldi. Demir korkuluklarla armayı kapladılar. Yeterli olacağını düşünmüyorum. Zaman zaman gelip armayı sökmek için keşif yapanları görüyoruz. Önlemler yeterli değil. Burası tarihi bir bölge ancak harap hale gelmiş" ifadelerini kullandı.
'Cenova arması'na demir korkuluklu önlem

Beyoğlu, Galata, Güncel

Kaynak: DHA


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