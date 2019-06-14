14.06.2019 02:30
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CENTCOM'dan yeni Körfez açıklaması

CENTCOM

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki saldırılara ilişkin, "Orta Doğu'da yeni bir çatışmanın peşinde değiliz. Menfaatlerimizi koruyacağız. İran ile savaş ne stratejik menfaatlerimizin ne de uluslararası toplumun yararınadır.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki saldırılara ilişkin, " Orta Doğu'da yeni bir çatışmanın peşinde değiliz. Menfaatlerimizi koruyacağız. İran ile savaş ne stratejik menfaatlerimizin ne de uluslararası toplumun yararınadır." açıklaması yaptı.
CENTCOM, Umman Körfezi'nde hedef alınan iki yakıt tankerine ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, ABD muhrip gemisi "USS Bainbridge"in tankerlerden birinin yakınında bulunmaya devam ettiğine ve muhrip gemisine yönelik bir girişimin karşılıksız kalmayacağına vurgu yapıldı.
Ayrıca "USS Mason" muhrip gemisinin bölgeye intikal ettiği belirtilen açıklamada, "ABD ve bölgesel ortaklarımız Umman Körfezi'ndeki saldırıya müdahale için yardım ediyor. ABD ve uluslararası toplum olarak serbest dolaşım dahil menfaatlerimizi koruma konusunda kararlıyız." ifadesi kullanıldı.
Söz konusu saldırının "Uluslararası ticaret ve deniz nakliyatına tehdit" olarak tanımlandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Orta Doğu'da yeni bir çatışmanın peşinde değiliz. Menfaatlerimizi koruyacağız. İran ile savaş ne stratejik menfaatlerimizin ne de uluslararası toplumun yararınadır."
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gün içerisinde iki tankerin vurulduğu saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.
Kaynak: AA
Orta Doğu, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

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