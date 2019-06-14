14.06.2019 10:20
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CENTCOM, "İranlılar gemiden patlamamış mayını söktü" iddiası ile video yayınladı

CENTCOM, "İranlılar gemiden patlamamış mayını söktü" iddiası ile video yayınladı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait bir devriye botundakilerin, Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan ham petrol yüklü tankerlerden Kokuka Courageous'tan, delil bırakmamak için, patlamamış mayınları topladıklarını iddia ederek, o anlara ait...

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait bir devriye botundakilerin, Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan ham petrol yüklü tankerlerden Kokuka Courageous'tan, delil bırakmamak için, patlamamış mayınları topladıklarını iddia ederek, o anlara ait olduğu belirtilen bir video yayınladı.
CENTCOM'un yayınladığı siyah beyaz videoda, bir bottaki bir grup insanın, patlayan tankerlerden Kokuka Courageous'ta bulunan bir delikten bir şeyler yaptıkları görülüyor. CENTCOM, bu teknedekilerin İran Devrim Muhafızları mensupları olduğunu, çıkarılan şeyin de patlamayan bir mayın olduğunu iddia etti.
POMPEO: UMMAN'DAKİ SALDIRIDAN İRAN SORUMLU
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Körfezi'nde meydana gelen ve 2 yakıt tankerinin patlaması ile sonuçlanan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Umman'da gerçekleşen saldırıdan İran İslam Cumhuriyeti sorumludur. İran'ın, ABD ve müttefiklerinin menfaatlerine yönelik kışkırtmaları sonucu gerçekleşmiştir" dedi.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya

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