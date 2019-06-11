Çentiğin Babası Essential, Yeni Bir Ürün Tanıtacağını Twitter'dan Duyurdu

Görünüşe göre çentikli telefonları hayatımıza sokan Essential, büyük bir şeyin peşinde. 9to5 Google
, CEO Andy Rubin
'in 9 aylık bir gönderiye verdiği cevapta Essential'ın yeni bir ürün piyasaya süreceğini söylediğini tespit etti.
"Teşekkürler. Bir duyuru yapacağız, sıkı durun."
Essential'ın ilk telefonu beklenen başarıyı sağlamamıştı. Şirket, Essential Phone'un çıkmasının bir yıl ardından ikinci telefonunun geliştirmesinin durduğunu duyurmuştu. İlk telefonundaki sorunlara rağmen Essential, yazılım güncellemelerini devamlı getirerek şirkete sadık ve tutkulu bir hayran kitlesi kazandı. 2018'de şirket, PH-1 cihazını Google'ın Pixel'i güncellediği gün ile aynı gün Android 9 Pie'a güncelledi.
Tabii bu yeni çıkacak ürünün kesinlikle bir telefon olduğuna işaret değil. Bloomberg
'in geçtiğimiz sene yayınladığı bir habere göre Essential, ses komutlarına dayalı yapay zekâlı bir telefon geliştiriyor. Bilgilere göre cihaz, e-postalara ve mesajlara yapay zekâ sayesinde cevap verebilecek.
Kaynak: WebTekno
CEO
, Andy Rubin
, Teknoloji