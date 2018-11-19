Çentikli Tasarıma Sahip Asus Zenfone Max Pro M2 Göründü

Asus, 11 Aralık 'ta Endonezya'da düzenleyeceği etkinlikte ZenFone Max Pro M2 modelini resmen tanıtacak. Akıllı telefon bazı pazarlada büyük bir başarı gösteren ZenFone Max Pro M1'in devamı niteliğinde piyasaya sürülecek. Kısa süre önce teknik özellikleri internete düşen cihazın şimdi ise görüntüsü sızdırıldı.

ZenFone Max Pro M2'ye ait olduğu iddia edilen görsel Google Play Console'da bulunan cihaz kataloğunda ortaya çıktı. Düşük çözünürlüklü render ASUS_X01BD_1 model numarasına sahip telefonun sadece ön yüzünü gösteriyor. Böylelikle Asus'un yaklaşan orta sınıf telefonunun çentikli tasarım ile geleceğini görüyoruz. Bunun dışında şirketin önceki nesil gibi saf Android deneyimi sunmaya devam edeceği anlaşılıyor.

Aynı Play Store Console listesi, ZenFone Max Pro M2'nin özelliklerini de ortaya koydu. Akıllı telefonun 6 inç Full HD+ ekrana sahip olacağı söyleniyor. Gücünü ise Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti ve 4 GB RAM'den alacak. 64 GB ve 128 GB dahili depolama seçenekleri ile sunulması beklenen cihazın üçlü arka kamera sistemi ile geleceğine yönelik söylentiler de var.

Haberin başında da belirttiğimiz gibi Asus önümüzdeki ay düzenleyeceği lansman etkinliği ile akıllı telefona resmiyet kazandıracak. ZenFone Max Pro M2 hakkında merak edilen tüm detayları öğrenebilmemiz için önümüzde bir aydan daha kısa bir süre var.

[bkzdh=105218]Üçlü kamera sistemi ile gelebilir