Central Park'ın Davetsiz Misafiri Mandarin Ördeği Parkın Maskotu Oldu

NEW New York 'un gözde turizm merkezlerinden Central Park 'ta birdenbire ortaya çıkan Mandarin ördeği görenleri hem şaşırtıyor hem de kendine hayran bırakıyor.Kentin merkezinde yer alan, gölleri ve yeşil alanıyla ünlü Central Park'ta son günlerde dikkat çekici bir unsur daha var.Normalde Doğu Asya bölgesinde yaşayan ve rengarenk tüyleriyle görenlerde hayranlık uyandıran Mandarin ördeği, Central Park'ın davetsiz misafiri olarak ilk kez 10 Ekim'de fark edildi.O günden bu yana parkın maskotu haline gelen ve parktaki varlığı "sıra dışı bir durum" olarak nitelendirilen ördek, turistlerin olduğu kadar New Yorkluların da dikkatini çekiyor.Ördeği görmek isteyen öğrenciler için parka özel geziler düzenleniyor. Hem yerli hem de yabancı basın, görüntü ve fotoğraf alabilmek için parka akın ediyor.Ördek, göletteki diğer kaz ve ördeklerle doğanın keyfini çıkarıyor.Kuşun parka nasıl geldiği ise henüz belirlenemezken, kuşlarla ilgilenen kişiler ördeğin ya bir evden kaçtığını ya da çevredeki bir yerden parka uçtuğunu düşünüyor.New York'ta evde ördek beslemek yasal değil.