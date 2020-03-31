Central Park'ta koronavirüs nedeniyle ilk yardım hastanesi kuruldu - NEW
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez noktası haline gelen New York şehrindeki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilk yardım hastanesi kuruldu.
31.03.2020 07:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 07:51
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez noktası haline gelen New York şehrindeki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilk yardım hastanesi kuruldu.
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Kaynak: AA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Central Park, New York, Güncel