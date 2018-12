Ceo Club Endüstri 4.0 Zirvesi

04 Aralık 2018 Salı 13:07



İSTANBUL (AA) – Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Amacımız Endüstri 4.0 devrimini yapabilmek için ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramayı güç birliği ile gerçekleştirebilmek. Özellikle Endüstri 4.0'ın temelinde yer alan Nesnelerin İnterneti Teknolojisi (IoT) sayesinde birbirleriyle iletişim kurarak hayatımızı kolaylaştıracak makineler, sistemler, hayatın hemen hemen her alanında kendini göstermeye devam edecek." dedi.İş dünyasına yön verenlerin buluşma noktası olan CEO Club çatısı altında düzenlenen "Endüstri 4.0 Zirvesi", Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda, SAP Türkiye, Yapı Kredi ve Dell EMC co-sponsorluğunda gerçekleştirildi.Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Şahin, Başarılı bir Endüstri 4.0 dönüşümünün işletmeleri de, ekonomiyi de büyüteceğini ifade ederek, şunları söyledi:"Dijitalleşme ile ortaya çıkan yeni ürün ve hizmetler, yepyeni iş fikirleri ve yeni üretim metotları, işletmeleri alışageldiğimiz geleneksel iş süreçlerini terk etmeye zorluyor. İleri teknoloji, sanal süreçler ve yüksek optimizasyon sunan Endüstri 4.0; ürünün tasarımından üretimine, pazara çıkışından servisine kadar tüm aşamalarda maksimum verimlilik, üretkenlik ve daha az maliyet potansiyeli taşıyor. Bu potansiyel 'yeni rekabetçilik' kavramının ve küresel rekabet gücünün iyileştirilmesinin de merkezinde yer alıyor. Biz de Vodafone olarak tam bu noktada devreye giriyoruz.""Tüm sektörlerin dijitalleşmesine ortak olma vizyonuyla faaliyet gösteriyoruz"Türkiye'de faaliyet gösteren tüm işletmelerin "dijital iş ortağı" olarak, A'dan Z'ye tüm dijitalleşme ihtiyaçlarında, uçtan uca çözümlerle destek olduklarını söyleyen Şahin, "Amacımız Endüstri 4.0 devrimini yapabilmek için ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramayı güç birliği ile gerçekleştirebilmek. Özellikle Endüstri 4.0'ın temelinde yer alan Nesnelerin İnterneti Teknolojisi (IoT) sayesinde birbirleriyle iletişim kurarak hayatımızı kolaylaştıracak makineler, sistemler, hayatın hemen hemen her alanında kendini göstermeye devam edecek." ifadelerini kullandı."Biz de 50'yi aşkın ülkede 77 milyondan fazla nesneye hayat vererek dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan Vodafone Grubu'ndan aldığımız güçle, ülkemizdeki tüm sektörlerin dijitalleşmesine ortak olma vizyonuyla faaliyet gösteriyoruz." diyen Şahin, "Türkiye'yi dijitalleşmeye götürecek yolda, iş ortaklarımız için tek çatı altında çözümler geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz." diye devam etti.-"IoT'yi özellikle satış sonrası kanallarda doğru kullanmak önemli"Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'in moderatörlüğünde, holdinglerin dijitalleşme stratejilerinin konuşulduğu "Holdinglerin Ajandası" paneli düzenlendi.Panelde konuşan Koç Holding Dijital Dönüşüm Lideri Murad Ardaç, şirketlerin çalışma ortamını yalınlaştırmaya gayret ettiklerini belirterek, dijital ekosistemin oluşması için kültürel dönüşüme önem verdiklerini söyledi. Sanayi 4.0'ın sadece üretim tesislerinde yapılan iyileştirmelerden ibaret olmadığını söyleyen Ardaç, "Nesnelerin internetini IoT'yi özellikle satış sonrası kanallarda doğru kullanmak oldukça önemli." dedi.Almanya ziyaretlerinde elektrikli bir aracın prototipini gördüklerini, bir yıl sonra seri üretime geçildiği haberini aldıklarını anlatan Ardaç, "Türkiye'de maalesef işler biraz daha yavaş ilerliyor. Almanya'da öğrendiğimize göre müşteri aracının siparişine üretim bandındayken bile müdahale edebiliyor. Bizde korkarım sonradan değişiklik yapmayı bırakın siparişinizin tam istediğiniz gibi gelmemesi bile görülebiliyor." değerlendirmesini yaptı."Zincirin en zayıf halkası kadar kuvvetlisiniz"Sabancı Holding Dijital Lideri Burak Aydın mart ayında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın duydurduğu "Yeni Nesil Dönüşümü"yle beraber holdingde muazzam bir dijital dönüşüm seferberliğinin başladığını söyledi.Sanayi 4.0 dönüşümü için insanın merkezde olduğu bir yapının kurgulanması gerektiğini anlatan Aydın, "Datayı üreten makinelerdir ama o bilgileri sağlayan teknisyendir. Dolayısıyla zincirin en zayıf halkası kadar kuvvetlisiniz. İnsan kaynağı oldukça önemli." dedi.Fabrikalardaki üretim kapasitelerin siber tehditlerle karşı karşıya olduğunu aktaran Aydın, geçen hafta Brisa'nın Aksaray'da diğer tesisten online olarak know-how çekebildiği yenilikçi bir fabrikasının açıldığı örneğini verdi.Zirve, Cisco Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Kıvılcım moderatörlüğünde, Endüstri 4.0 ile ilgili görüşlerini paylaşıldığı "CEO Vizyon 2019" başlıklı panelle devam etti.Arçelik yerli sensör üretimine eğiliyorArçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, Arçelik'te dijitalleşme konusunda önemli mesafe kat edildiğini belirterek, Koç Üniversitesi'yle beraber bu alanda ilgili personele eğitimler verdiklerini söyledi. Arçelik'in Çayırova'da üretim tesisinde kurduğu hızlı prototipleme merkezi Arçelik Garage'ın pek çok şirket ve şahısla beraber ortak projeler geliştirdiğini anlatan Bulgurlu, Arçelik Garage'a dışarıdan da fikirlerin kabul edildiğini hatırlattı.Arçelik'in Romanya fabrikasında makineleri üretim süreçlerinde yoğun olarak kullandıklarını aktaran Bulgurlu, "Arkadaşlar buna bir isim de takmışlar, 'Görücü evliliğin sonu' diyorlar. Romanya'daki fabrikamızla ilgiliinovatif çok fazla bileşen var." diye konuştu.Bulgurlu, Arçelik'in 2020'de kurmayı planladıkları Ar-Ge Merkezi'yle yerli sensör üretimine eğileceklerini belirterek, "Arçelik olarak sensör üretimi konusunda fikir önderliği yapacağız. Önümüzdeki birkaç yılda bu doğrultuda adımlarımız olacak." yorumunu yaptı."Schneider Electric'in 150'ye yakın fabrikası var"Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer, küçük tesislerde yapılan yeni dijital uygulamaların çoklu alanlarda uygulanmaya başlanacağını belirterek, "Toplam ciromuzun yarısı connectivity'ye, bağlantıya uygun sistemlerden geliyor. Dünyada Schneider Electric'in 150'ye yakın fabrikası var. Operasyonel anlamda bağlantılı tesis yatırımları yapıyoruz." bilgilerini verdi.Tuncer, "Endüstri 4.0'ın sadece üretimi değil güvenliği de sağlamlaştırıyor. Operatörlerin can güvenliğinde yüzde 30'a varan artış görülüyor." dedi.TAT CEO'su Arzu Aslan Kesimer, 2016'da "Tarımda Dijitalleşme" çalışmaları başlattıklarını ve bu amaçla KoçSistem desteğiyle 3 tane mobil aplikasyonu çiftçilerin ve diğer tarım paydaşlarının hizmetine sunduklarını söyledi. Y ve Z kuşağının sadece kentli gençleri ifade etmediğini, kasabada yaşayan Y ve Z kuşağı temsilcilerinin tarım ve hayvancılığın dijitalleşmesinde hayati bir görev ifa ettiklerini söyledi.Kordsa CEO'su Ali Çalışkan da şirketinin dijitalleşme alanında üzerinde çalıştığı projeleri ve dönüşüm gündemini anlattı.Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu'nun konuşmasının ardından Ekonomist Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu moderatörlüğünde Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen "Bankacılık 4.0 - Yeni Nesil Bankacılık" sunumunu yaptı.Ülgen, sunumunda Yapı Kredi olarak dijital dönüşümü çalışmalarının odağına koyduklarını söyledi.Zirvede, SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Nalbantoğlu'nun SAP ile Endüstri 4.0 başlığıyla yaptığı sunumunun ardından, McKinsey&Company Ortağı Mehmet Başer, CEO Club üyelerinin görüşleriyle gerçekleştirilen "Endüstri 4.0'a Hazır mıyız?" anket sonuçlarından başlıklar paylaştı.Panellerin ardından, 350'ye yakın CEO Club üyesinin katılımıyla yapılan "Sanayide Teknoloji Liderleri 2018 Araştırması"nın sonuçları ışığında ödül takdimi yapıldı.En etkili teknoloji lideri Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu olurken, Bulgurlu ödülünü alırken kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Bulgurlu, ödülü tüm Arçelik çalışanları adına aldığını söyledi.