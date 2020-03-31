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ceo club online platforma taşındı

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen CEO Club, iş dünyasının gündemini bu kez dijital ortama taşıdı.

31.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:04
ceo club online platforma taşındı

CEO Club'ın ilk online toplantısında Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Garanti BBVA CEO'su Recep Baştuğ, koronovirüs salgını döneminde değişen iş süreçlerini, uzaktan çalışma sistemini, dijitalleşmenin önemini ve bankacılık sektörünün bu sürece ilişkin aldığı önlemler ile sundukları hizmetleri ele aldı.

31 Mart 2020 – Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen iş dünyasının geleneksel buluşma noktası "CEO Club", tepe yöneticileri bu kez dijitalleşmenin gücüyle biraraya getirdi.

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan "CEO Club Online Summit" , Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Garanti BBVA CEO'su Recep Baştuğ'un "Yeni Dünya ve İş Yapış Şekillerimiz" temalı online sohbeti ile devam etti. Meltem Bakiler Şahin ve Recep Baştuğ, koronavirüs salgınının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada hayatı ve iş yapış şekillerini değiştirdiği bir dönemde bankacılık sektöründe dijitalleşmenin önemi, uzaktan çalışma, iş süreçleri ve müşteri talepleri başta olmak üzere birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Meltem Bakiler Şahin: Evden çalışmayı destekleyen teknolojilerimizle işletmelerimizin iş sürekliliğine destek oluyoruz

Tüm dünyanın olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, dijitalleşmenin öneminin bugün birkez daha görüldüğünü vurguladı. İş dünyasının uzaktan çalışma dönemine geçtiğini ve bu süreçte işletmelere kesintisiz bağlantı ve çeviklik kazandıran, ihtiyaçlarına uygun çözümler sunduklarını kaydeden Meltem Bakiler Şahin, şöyle devam etti:

"İş dünyası mümkün olabilen tüm iş süreçlerini uzaktan yönetmeye başladı. Vodafone Business olarak biz de bu süreçte iletişim gibi son derece kritik bir alanda hizmet sunmanın bilinciyle, ülkemiz için bu zorlu dönemde hizmetlerimizin devamlılığını sağlamaya odaklanıyoruz. Evden çalışmayı destekleyen teknolojilerimizle işletmelerimizin iş sürekliliğine destek oluyoruz. Bu teknolojiler; binlerce çalışanı olan çağrı merkezlerinin dahi ofise gitmeye gerek kalmadan evden çalışmasını destekliyor; evden güvenli ve kesintisiz bağlantı kurulmasını sağlıyor. Minimum personelle de olsa üretime devam etmesi gereken tesislerde ise çalışanların 1.5 metrelik sosyal mesafeyi korumasını sağlıyor. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de işletmelerin yanında olmaya, ihtiyaçlarına uygun terzi usulu çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu süreci de hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz."

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Türkiye, CEO, Güncel
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