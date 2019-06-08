08.06.2019 12:54
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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Filmi

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Filmi

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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru’na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu’na Hayat Van Eck hayat veriyor.


Yönetmen: Özer Feyzioğlu, Hilal Saral
Senaryo: Mert Dikmen, Sinem Uslu, Barış Pirhasan
Oyuncular: Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Uğur Güneş, Bülent Alkış, İsmail Hacıoğlu, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, Kerem Atabeyoğlu
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
Yapımcı Firma: Dijital Sanatlar
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Dijital Sanatlar
Vizyon Tarihi: 25.10.2019

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Kaynak: InterSinema.com
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