Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Filmi

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru’na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa
Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı film
de, Süleymanoğlu’na Hayat Van
Eck hayat veriyor. Yönetmen:
Özer Feyzioğlu, Hilal SaralSenaryo:
Mert Dikmen
, Sinem Uslu, Barış PirhasanOyuncular:
Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler
, Selen Öztürk
, Gürkan Uygun
, Renan Bilek
, Barış Kıralioğlu, Uğur Güneş
, Bülent Alkış
, İsmail Hacıoğlu
, Mehmet Esen
, Evren
Erler, Mustafa Kırantepe
, Kerem AtabeyoğluFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
Cep Herkülü: Naim SüleymanoğluYapımcı Firma:
Dijital SanatlarYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
Dijital SanatlarVizyon Tarihi:
25.10.2019Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Van
, Naim Süleymanoğlu
, Sinema