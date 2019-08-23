Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminden ilk fragman geldi!

Dünyanın en iyi sporcusu unvanına sahip, dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nün ele alındığı Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin ilk fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. Filmde izleyiciyi bekleyen büyük bir de sürpriz söz konusu. Naim Süleymanoğlu film fragmanı…

FRAGMANDA EREN BÜLBÜL SÜRPRİZİ!

Süleymanoğlu, çok genç yaşında Türkiye'ye iltica etmeye karar verir ve böylelikle Avustralya'nın Melbourne şehrinde başlayan özgürlük yolculuğu Londra üzerinden Ankara'da sonlanır. Ünlü halterci, Bulgaristan Türklerinin de özgürlüğe doğru ilk adımını atmış olur. Yayınlanan görüntülerin sürprizi ise anavatanına ve özgürlüğe uçan sporcuya eşlik eden filo komutanın adıyla, iki yıl önce Trabzon'da şehit edilen Eren Bülbül'ün anılması.

BULGARİSTAN'DAKİ HAKSIZLIKLARA KARŞI İLTİCA EDER

Dijital Sanatlar Yapımevi'nin bu yıl çekimlerine başladığı ilk proje olan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminden yeni teaser yayımlandı. Sayısız dünya rekoru ve şampiyonluklarının yanında üst üste üç olimpiyatta altın madalya kazanarak imkansızı başaran unutulmaz sporcu, ay yıldızlı formasıyla bayrağı her zaman yukarıya taşıdı. Naim Süleymanoğlu büyük bir de adım atarak, Bulgaristan'daki soydaşların yaşadığı haksızlıkları tüm dünyaya duyurmak için her şeyi geride bırakarak Türkiye'ye iltica etti.

Naim Süleymanoğlu'nun başarılar ve mücadeleyle geçen hayatından satır başlarını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin yeni teaser'ında ünlü piyanist Fazıl Say'ın bestelediği "İnsan İnsan" şarkısı da bu etkileyici anlara eşlik ediyor.