"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin galası yapıldı

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı filmin galası UNIQ Hall'de gerçekleştirildi.Sanat ve spor dünyasından birçok ismin katıldığı galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, emeği geçen tüm film ekibine teşekkür ederek, "Yüreklerini, gönüllerini ortaya koyarak, rollerinin küçüklüğünü, büyüklüğüne bakmadan herkes bu yapıtın içerisinde oldu ve ebediyen yok olmayacak bir film oldu. Türk halkına hayırlı olsun." dedi.Filmin yönetmen koltuğuna oturan Özer Feyzioğlu da çekimlerin 4 buçuk ay gibi rekor bir süreçte geçtiğini belirterek, şunları anlattı:"Bilfiil her gün setteydik. Türkiye'de çekildi. Bulgaristan 'ı hallaç pamuğu gibi attık. Sofya, Mestanlı da çekimler yaptık. Özellikle Bulgaristan'daki dönemsel mekanlar gerçek mekanlardır. Naim Süleymanoğlu'nun gerçek mahallesinde çektik. Sofya'da yaptığımız çekimlerde Todor Jivkov'un gerçek odasını kullandık. Siyasi kararların alındığı meclis odası da aynı meclis odasıdır. Gerçek mekanlarda, gerçek insanlarla böyle bir film çekmek çok heyecan vericiydi."Filmin başrol oyuncusu Hayat Van Eck da Naim Süleymanoğlu'nu canlandırmaktan dolayı çok gururlu olduğunu dile getirerek, "Bu gurur büyük bir sorumluluktu ve bu sorumluluğun üstesinden gelmek yorucuydu. Elimizden geleni yaptık. Umarım rahmetliye layık bir eser ortaya çıkarabilmişizdir." diye konuştu.Usta haltercinin babası Süleyman Süleymanoğlu'nu oynayan Yetkin Dikinciler de "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı yapımın müthiş bir motivasyon filmi olduğu yorumunu yaparak, böyle bir yapımda rol almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi." (Film) Çok büyük bir emek ve fedakarlığın hikayesidir"Süleymanoğlu'nun annesi Hatice Süleymanoğlu'nu canlandıran Selen Öztürk de filmi izleyenlerin ruhsal ve duygusal bir yolculuğa çıkacağına işaret ederek, şunları kaydetti:"Çok büyük bir emek ve fedakarlığın hikayesidir bu. Birazcık da içinde bulunup, Süleymanoğlu'nu anlatabildiysek ve bu özel insanları canlandırabilme sorumluluğunu iyi bir şekilde yerine getirebildiysek ne mutlu bize. Bütün ekip arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Umarım vicdanlara seslenen, herkesin insanlık üzerine düşüneceği, sorular soracağı ve kendi içinde cevaplar bulacağı bir film yapmış olmuşuzdur. Bu dünyada gerçekten hem insanlık adına hem spor adına muhteşem tarih yazan bir adam geldi, geçti. Onu burada yad ediyor olmak gerçekten çok kıymetli bir duygu."Naim Süleymanoğlu'nun halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri'yi oynayan Gürkan Uygun da çekimler sırasında zorlu bir süreç geçirdiklerini aktararak, "Standart filmlerde yaşadığımız bir süreç yaşamadık. Her oynadığınızın kabul gördüğü bir set olmadı. O açıdan bir oyuncu olarak hepimiz adına bu durum çok keyifliydi." ifadelerini kullandı."Bizim idolümüzdü"Galaya konuk olan ve 3 kez olimpiyat, 5 kez dünya, 10 kez de Avrupa şampiyonluğu elde eden ünlü halterci Halil Mutlu da çok duygulu ve heyecanlı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:"Naim Ağabey bizim için her zaman kıymetli ve değerliydi. Bugün bu noktaya geldiysek, onu örnek alarak geldik. Naim Ağabey'in hayatının böyle bir projeyle film olması bizler için gurur verici. Her zaman söylüyorum o bizim idolümüzdü. Spora başladığımda benim ağabeyimdi. Belli bir süre arkadaş olduk. Arkadaşlıktan ziyade kardeşliğe kadar gittik. Çok özel biriydi. Mekanı cennet olsun."Oyuncu ekibinin yanı sıra galaya aralarında Naim Süleymanoğlu'nu anlatan ve unutulmaz sporcunun adını taşıyan özel bir şarkı hazırlayan Eypio, Keremcem, Ali Poyrazoğlu, Volkan Demirel ve Mehmet Ulay'ın bulunduğu birçok isim konuk oldu.Galada ayrıca Naim Süleymanoğlu'nun kazandığı başarıları kronolojik olarak anlatan panoların yanı sıra usta haltercinin madalyaları ve giydiği spor kıyafetleri de sergilendi.Film hakkındaBarış Pirhasan'ın senaryosunu kaleme aldığı, yapımcılığını ise Dijital Sanatlar'ın üstlendiği film, 22 Kasım'da vizyona girecek.Müziklerine Fahir Atakoğlu'nun imza attığı filmde, oyuncu kadrosunda ayrıca Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, Uğur Güneş ve İsmail Hacıoğlu rol alıyor."Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu, kariyerinde 47 dünya rekoruna, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya şampiyonluğuna imza atmasının yanı sıra 3 olimpiyat altın madalyasının da sahibi oldu. Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Süleymanoğlu, dünya rekoruna ilk olarak 15 yaşındayken imza attı.