Haberler » Güncel » Cep telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında

Cep telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında

Ankara'da bir marketten cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

07.11.2019 23:31 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:33
Ankara'da bir marketten cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.
İş yerinin güvenlik kameralarınca da kaydedilen görüntülerde, Ulus Rüzgarlı Caddesi'nde bir markete girip elektronik eşya standına yönelen şüpheli M.M, dolabın kilidini açtı. Buradan 2 bin 500 lira değerinde bir cep telefonunu çalan şüpheli, daha sonra reyondan sakız alarak marketten ayrıldı.
Market sahibi, güvenlik kameralarını inceledikten sonra cep telefonunun çalındığını tespit ederek, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, yapılan çalışmanın ardından M.M'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden M.M, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Cep telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında

Ankara, Ulus, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:28   Almanya'da aşırı sağcı istihbaratçı görevinden uzaklaştırıldı
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
00:11   Krasnodar - Trabzonspor maçının ardından - Ünal Karaman
00:08   "Peygamberimiz ve Aile" konferansı
00:06   Brezilya, ilk kez BM'de Küba'ya yönelik ambargoların kaldırılmasına "hayır" dedi
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
23:20   Bülent Arınç, "KHK faciadır" sözleriyle ilgili geri adım attı: KHK faciadır dememeliydim
22:44   Avcılar'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis şoförü: Önümde çocuk olduğunu görmemiştim
20:42   Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü
22:45   Son Dakika: Trabzonspor, Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu!
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
8.11.2019 00:29:32