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Cep Telefonları Corona Virüsü Taşıyıcısı

Corona virüsüyle mücadele kapsamında pek çok önlemin alındığı şu günlerde uzmanlar cep telefonları ile ilgili olarak uyarılarda bulundu.

08.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:51
Cep Telefonları Corona Virüsü Taşıyıcısı
Corona virüsüyle mücadele kapsamında pek çok önlemin alındığı şu günlerde uzmanlar cep telefonları ile ilgili olarak uyarılarda bulundu. Sık sık temas ettiğimiz cep telefonları Corona virüsünün yayılmasında tehlike oluşturabilir. Corona virüsünün 4 saat süreyle cihaz üzerinde aktif olarak kalabileceğini belirten uzmanlar, günde en az 2 kere cep telefonlarının dezenfekte edilmesi gerektiğini söylüyor. Yapısı itibariyle üzerinde bakteri, mikroorganizma, virüs gibi canlıların rahatlıkla barınabildiği cep telefonları, Corona virüsüyle mücadele edilen günlerde tehlike arz ediyor.

Cep Telefonlarını Nasıl Dezenfekte Edebiliriz?

Sürekli elimizde bulunan cep telefonlarını, zaman zaman bir yere bırakıyoruz ya da bir görüşme için başka bir kişiye uzatıyoruz. Tekrar elimize aldığımız zaman, ortamda bulunan ya da verdiğimiz kişinin elinde bulunan bakterileri, mikropları kendi üzerimize almış oluyoruz. Fark etmeden elimizi ağzımıza, yüzümüze götürmemiz durumunda virüsün vücudumuza girişine imkan tanımış oluyoruz. Bu nedenle uzmanlar, cep telefonlarının günde en az 2 kere dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Peki, cep telefonlarının nasıl dezenfekte edebiliriz? Alkollu bir mendille temizlemenin, cep telefonu dezenfektesi için yeterli olabileceği söyleniyor. Cep telefonunu dezenfekte ederken, kulaklık, kılıf gibi aparatlarının da dezenfekte edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. ve uzmanlar özellikle kalabalık ortamlarda cep telefonlarının masaya konmaması, sadece cep telefonu dezenfektesi ile Corona virüsünden korunamayacağı, belirtilen bütün önlemlere uyulması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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