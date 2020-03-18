Cep telefonları için temizlik uyarısı
Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, yeni tip koronavirüste cep telefonlarının da risk oluşturabileceğine işaret etti.
18.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:49
Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, yeni tip koronavirüste cep telefonlarının da risk oluşturabileceğine işaret etti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Yeditepe Üniversitesi, Ekonomi
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