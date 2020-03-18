Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Cep telefonları için temizlik uyarısı - Ekonomi

Cep telefonları için temizlik uyarısı

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, yeni tip koronavirüste cep telefonlarının da risk oluşturabileceğine işaret etti.

18.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:49
Cep telefonları için temizlik uyarısı
Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, yeni tip koronavirüste cep telefonlarının da risk oluşturabileceğine işaret etti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Yeditepe Üniversitesi, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Ekonomi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Ekonomi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Ekonomi
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Ekonomi
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Ekonomi
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı Ekonomi
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Ekonomi
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı