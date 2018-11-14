Cep Telefonlarını Çalmak İsteyen Şüpheli Suçüstü Yakalandı...hırsızlık Anları Kamerada

Cep telefonlarını çalmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
ERZURUM - Erzurum
'da camını kaldırım taşı ile kırarak girdiği cep telefonu bayisinde cep telefonlarını çalmaya çalışan şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı. Olay, 5 Kasım günü saat 04.00 sıralarında merkez Yakutiye
ilçesi Kongre Caddesi'nde meydana geldi. Cep telefonu bayiinin önüne gelen şüpheli, bir süre çevreyi kolaçan etti, ardından da kaldırım taşıyla camı kırarak içeri girdi. Çalan alarm üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli, vitrindeki telefonları kablolarından kopararak ceplerine koydu. Daha sonra bir poşet bulan şüpheli, ceplerindeki telefonları çıkarıp bunun içine doldurdu. Yaklaşık 4 dakika iş yerinde kalan şüpheli, polisin geldiğini görünce yüzüstü yere yattı. Polis
ekipleri, iş yerine girip şüpheliyi suçüstü yakaladı.Çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis
14 Kasım 2018 Çarşamba 09:23