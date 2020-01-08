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Cep telefonlarını çuvalla çaldılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinden 260 bin TL değerindeki 128 adet telefonu çuvalla çalan 2 kişiden biri yakalandı.

08.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:10 Cep telefonlarını çuvalla çaldılar
'in ilçesinde bir iş yerinden 260 bin TL değerindeki 128 adet telefonu çuvalla çalan 2 kişiden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre olay, Şehit Mustafa Mahallesi Yarenlik alanındaki iş yerinde meydana geldi. Telefon bayiliği yapan iş yerine gece saatlerinde giren 2 şüpheli, içeride bulunan çelik kasayı patlattı. Kasada çeşitli markalarda bulunan 128 adet, 260 bin TL değerindeki cep telefonları alıp, kayıplara karıştı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kameralarında 2 kişinin sırtlarında çuvallarla kayıplara karıştığı görüldü. Polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren E.D. (46) adlı şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan E.D., 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu öğrenilirken cezaevine gönderildi. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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