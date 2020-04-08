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Cep telefonu bayisinde tıbbi malzeme ele geçirildi

Ankara'da kaçakçılık ekiplerince bir cep telefonu bayisine düzenlenen operasyonda, 591 bin 173 tıbbi malzeme ele geçirildi.

08.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:22
Cep telefonu bayisinde tıbbi malzeme ele geçirildi
Ankara 'da kaçakçılık ekiplerince bir cep telefonu bayisine düzenlenen operasyonda, 591 bin 173 tıbbi malzeme ele geçirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlık görevlileriyle birlikte Çankaya ilçesindeki bir cep telefonu bayisine operasyon düzenledi.
Cep telefonu bayisinde yapılan aramada, 48 bin 520 tıbbi maske, 541 bin 500 tıbbi eldiven, bin 400 el temizleme losyonu ve 153 elektronik ateş ölçer olmak üzere toplam 591 bin 173 parça tıbbi malzeme ele geçirildi.
Tıbbı malzeme satışı için yetki belgesi olmadığı belirlenen ve hakkında yasal işlem yapılan K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Güncel
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