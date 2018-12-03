Cep Telefonu Çalan 2 Kapkaççı Yakalandı

ELAZIĞ'da yolda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemi ile çalan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü
'nün yaptığı yazılı açıklamaya göre; merkez Ataşehir
mahallesi, Malatya
Caddesi'nde yürüyen kadının elindeki cep telefonu, kapkaç yöntemiyle çalındı. Kadının durumu polise bildirmesi üzerine polis, telefonu çalan kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, kapkaçla ilgili 2 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çaldıkları cep telefonu da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki ifadeleri sürüyor. - Elazığ
Emniyet Müdürlüğü,Polis,Elazığ
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:20