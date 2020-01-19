Haberler » Güncel » Cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı - Haber

Cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te minibüse bindiği sırada bir kadının cep telefonunu çalan ve güvenlik kamerasınca kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

19.01.2020 21:45 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:45
'te minibüse bindiği sırada bir kadının cep telefonunu çalan ve güvenlik kamerasınca kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nuripazarbaşı Mahallesi'nde şehiriçi yolcu taşıyan minibüse binmek üzere olan bir kadının cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Minibüsün güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirledi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:44  Sivas'ta otobüs şarampole indi: 7 yaralı
02:36  Sudan'da çölde mahsur kalan düzensiz göçmenleri güvenlik güçleri kurtardı
02:33  Yolcu otobüsü şarampole indi: 7 yaralı (1)
02:26  İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
02:12  Sokak hayvanları yararına düzenlenen konserde 2 ton mama toplandı
20.01.2020 02:46:07