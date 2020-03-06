Cep telefonu çalınca, denizden cesedi çıkarıldı

İZMİT'te, Kenan Ersöz (78) iskeleden denize atladı. Kıyıda mont ve çalan cep telefonunun sesini duyanlar polise haber verirken, yaşlı adamın cesedi denizden çıkarıldı.Olay saat 10.00 sıralarında, İzmit Marina 'da meydana geldi. İskelede yere bırakılmış mont ve çalan bir cep telefonu sesini duyan vatandaşlar bir kişinin intihar etmiş olabileceği düşüncesiyle durumu polise bildirdi. Olay yerine deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Deniz polisi zodyak botla kıyıda yaptığı aramada bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Kıyıya çıkartılan kişinin yapılan sağlık kontrolünde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen yakınları ise fenalık geçirdi. Yaşamını yitiren Kenan Ersöz'ün cesedi otopsi için Seka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.