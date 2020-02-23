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Cep telefonu gasbeden zanlılar tutuklandı

Sultangazi'de Suriye uyruklu bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

23.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:54Cep telefonu gasbeden zanlılar tutuklandı
'de uyruklu bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Şubat 20.45 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde Suriye uyruklu S.C'nin (17) cep telefonunun gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.
S.C. polise verdiği ifadesinde 3 kişinin kendisine saat sorduğunu, ardından bir sokağa götürerek cep telefonunu zorla aldıklarını anlattı.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin telefonunun kilidini kırdırmak için telefoncuya götürdüklerini tespit etti.
Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Emir B. (20), Salih Ç. (19) ve yaşı küçük şüpheli V.K'yi 50. Yıl Mahallesi'nde gözaltına aldı. Gasp edilen telefon muhafaza altına alındı.
Şüphelilerden Emir B'nin yağma, kasten yaralama, mala zarar verme, Salih Ç'nin kasten yaralama, tehdit ve yağma V.K'nin ise hakaretten emniyette suç kaydının bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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