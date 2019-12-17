Haberler » Güncel » Cep telefonu hırsızı güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı - Haber

Cep telefonu hırsızı güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı

Kütahya'da bir mağazadan cep telefonu çalan şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı.

17.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:56
'da bir mağazadan cep telefonu çalan şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı.
Cumhuriyet Caddesi'nde bir GSM şirketinin bayisinde teşhir ürünleri arasındaki 5 bin liralık telefonun yerinde olmadığını gören çalışanlar güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Çalışanlar, telefonun bir kişi tarafından çalındığını belirleyerek polise ihbarda bulundu.
Kayıtlardan yola çıkarak çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin Murat O. olduğunu tespit etti.
Gaziantep'ten bir yakınını ziyaret etmek için Kütahya'ya geldiği anlaşılan şüpheli, Zafertepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, çaldığı telefonla yakalandı.
Gözaltına alınan Murat O, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezinde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlının, hırsızlık ve başka suçlardan emniyette çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.
Cep telefonu hırsızı güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı

Cumhuriyet Caddesi, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:32 İBB'nin çatısında intihar girişimi - Haber
17:32 Zonguldak domuz avında kazayla vuruldu - Haber
17:32 İzmir'de bir iş yerinde şişelenmiş el yapımı kaçak içki ele geçirildi - Haber
17:27 Kent Konseyi Rektör'ü ziyaret etti - Haber
17:27 Safranbolu'da "turizm" denetimi - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
16:10 AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti - Haber
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Haber
17.12.2019 17:39:05