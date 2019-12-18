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Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'da bir iş yerindeki el çabukluğuyla telefon hırsızlığı yapan 2 şüpheli güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

18.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:31Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
Afyonkarahisar'da bir iş yerindeki el çabukluğuyla telefon hırsızlığı yapan 2 şüpheli güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Alınan bilgilere göre olay, Mahallesi'nde cep telefonu alım satımı yapan iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen iki şüpheli, telefon almak istediklerini ifade ederek, satıcıyı oyalamaya başladı. İşyerinde çalışan Sinan Çağatay da, tezgahtan çıkardığı cep telefonlarını incelemeleri için şüphelilere verdi. Şüphelilerden biri, incelemek için aldığı cep telefonunu, çalışanın dalgınlığından faydalanarak el çabukluğuyla cebine attı.

Daha sonra farklı telefonları inceleye şüpheliler, cep telefonu satın almadan dükkandan ayrıldı. İşyeri çalışanı Çağatay, tezgahtaki cep telefonlarını saydığı sırada birinin olmadığını fark etti. Çağatay, daha sonra durumu ilk önce iş yeri sahibi Muhammet Fatih Başdamar'a anlattı. Başdamar da güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra hırsızlık olayını polise bildirdi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Mecidiye, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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