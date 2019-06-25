25.06.2019 20:06
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Cep telefonu hırsızlığı kamerada

Gaziantep'te bir çocuğun cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep 'te bir çocuğun cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Vatan Mahallesi 'nde henüz kimliği belirlenmeyen kişi, aile hekimliğine giren bir çocuğun elindeki cep telefonunu alarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlının yakalanma için çalışma başlattı.
Görüntülere, şüphelinin, çocuğu takip etmesi, aile hekimliği binasının merdivenlerinden çıktığı sırada elindeki cep telefonunu alıp kaçması yansıdı.Cep telefonu hırsızlığı kamerada
Kaynak: AA
Vatan Mahallesi , Gaziantep , Güncel

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