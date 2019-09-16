Haberler » Güncel » Haber

Cep telefonu hırsızlığı kamerada

Mersin'de minibüs durağında bekleyen bir kadının cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

16.09.2019 13:25
Mersin'de minibüs durağında bekleyen bir kadının cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran Ö.P, Zeytinli Bahçe mevkisinde durakta minibüs beklediği sırada cep telefonunun çalındığını aktardı.
Ekipler, belirlenen güzergahlardaki güvenlik kameralarını inceleyerek yankesicilik yöntemiyle Ö.P'nin montundan cep telefonunu çalan şüphelinin E.A. olduğunu tespit etti.
Şüpheli E.A, Mezitli ilçesinde ekiplerce yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüphelinin 9 farklı hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde E.A'nın minibüs durağında bekleyen Ö.P'nin montundan cep telefonunu aldığı görülüyor.
Cep telefonu hırsızlığı kamerada

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:15 Yılda milyonlarca kişi ziyaret ediyor ama engelliler giremiyor
16:15 Van evleri gelin ve damatların uğrak yeri oldu
16:14 Futbolda 4 milyar avroluk transfer harcaması
16:14 Turhal ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı
16:14 Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar
16:14 Yeryüzünün renkleri Mozambik'te buluştu
16:14 Minik yıldız, böbrek nakli bekliyor (2)