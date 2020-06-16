Cep telefonu hırsızlığı zanlısı tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde mağazadan cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

16.06.2020 00:56 | Son Güncelleme: 16.06.2020 02:06
İzmir'in Urla ilçesinde mağazadan cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Necati Cumalı Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iletişim mağazasında satışa hazır telefonun kaybolması üzerine dükkan sahibi Orçun Kaylak, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.
Görüntülerde bir kadının cep telefonunu çaldığını gören Kavlak, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Görüntüleri inceleyen polis ekipleri şüphelinin C.D. (31) olduğu tespit etti.
Ekiplerin çalışması sonucu Gültepe'de yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cep telefonu hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Urla, Güncel, Haber

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