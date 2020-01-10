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Cep telefonu hırsızlığına 3 gözaltı

Samsun'da bir kişinin cep telefonunun çalınması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

10.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:17Cep telefonu hırsızlığına 3 gözaltı
'da bir kişinin cep telefonunun çalınması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden Ö.Y.'ye (40) ait cep telefonu çalıntı. Olay polise verildi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık olayıyla ilgili Ö.K. (15), K.A. (20) ve B.E.'yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. Ö.K., Çocuk Şube Müdürlüğüne, K.A. ve B.E. ise Gazi Polis Merkezine teslim edildi.

Söz konusu şahısların çaldıkları cep telefonunu bir telefoncuya bin liraya sattıkları tespit edildi. Polisteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Hürriyet Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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