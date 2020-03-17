Cep telefonu hırsızlığından 1 kişi tutuklandı
Nevşehir'de bir kasap tezgahında bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karışan 1 şüpheli tutuklandı.
17.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:17
Nevşehir 'de bir kasap tezgahında bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karışan 1 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İbrahimpaşa Mahallesinde bulunan bir kasapta tezgah üzerinde bulunan cep telefonu çalınmasıyla ilgili olarak polis ekipleri yaptığı çalışma sonrasında S.M. ve E.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.M. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Edinilen bilgilere göre, İbrahimpaşa Mahallesinde bulunan bir kasapta tezgah üzerinde bulunan cep telefonu çalınmasıyla ilgili olarak polis ekipleri yaptığı çalışma sonrasında S.M. ve E.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.M. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
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