Haberler » 3. Sayfa » Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi - Haber

Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde midibüs ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

03.12.2019 02:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 02:11Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
'nin ilçesinde midibüs ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kaza anı ise yolda görüntü çeken başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Beylikbağı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Ömer Faruk Y. idaresindeki 25 FP 910 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak Fatih Mehmet Açıkgöz yönetiminde ki 41 P 2967 işçileri taşıyan midibüse arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan hafif ticari araç sürücüsü Ömer Faruk Y., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ömer Faruk Y., Gebze Fatih Devlet Hastanesi Hastanesine kaldırıldı.

Cep telefonu ile çeken vatandaş kazayı böyle görüntüledi

Olay yerine intikal eden polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı ise yolda seyir halindeyken telefonuyla video çeken bir vatandaş tarafından kaydedildi. Kaza anının saniye saniye yansıdığı görüntülerde hafifi ticari aracın bir anda şerit değiştirerek, aynı istikamette seyir halinde olan midibüse arkadan çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç savrularak durabiliyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

02:52 Çeşme'de korkutan yangın - Haber
02:41 İzmir'de alevlerin arasında kalan genç kadını itfaiye eri kurtardı - Haber
02:06 Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi - Haber
01:22 Otomobil park halindeki araçlara çarpıp ters döndü: 2 yaralı - Haber
01:13 Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Haber
23:47 Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi - Haber
20:54 Kimyasal madde ile etrafa saldırdı! Dehşet anları kamerada - Haber
18:55 20 yıllık eşini darp edip üzerine kaynar su döktü - Haber
18:00 Uludağ'daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu! Son fotoğraf hayat kurtaracak - Haber
12:43 Ürdün'de çıkan yangında 8'i çocuk 13 Pakistanlı işçi öldü - Haber
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor - Haberler
12:00 Kastamonu pastırmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü: Daha iyi - Haberler
11:31 Kasım'da ihracat 16,2 milyar dolar oldu - Haberler
10:55 İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ Genel Müdürü tasarruf çağrısı yaptı - Haberler
10:34 Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum - Haberler
3.12.2019 03:29:52