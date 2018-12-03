Cep Telefonu Kapkaç Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:31



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:31

Elazığ'da bir kadının elindeki cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı, polis olayla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi'nde yürüyen bir kadının elindeki cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı. Kapkaç mağduru kadının durumu polise bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Polisin çalışmasında kapkaçla ilgili 2 şüpheli tespit edilerek yakalandı.Yakalanan şahıslardan çaldıkları cep telefonu da ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyette ifadelerinin alınmasının ardından yağma suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ELAZIĞ