Cep Telefonu, Tablet ve Bilgisayar Alımlarında Vade Düzenlemesi

27 Kasım 2018 Salı 09:10



27 Kasım 2018 Salı 09:10

Cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımlarında kullandırılan kredilerin vadelerinde düzenlemeye gidildi.Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre yönetmelikte daha önce 'Cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz' şeklinde bulunan ibare 'Tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz' şeklinde değiştirildi. - İSTANBUL